Buchautor

Daniel de Vise

Daniel de Visé, Journalist, Buch-Autor und Pulitzer-Preisträger, hat sich als investigativer Journalist u. a. bei der Washington Post und dem Miami Herald einen Namen gemacht. Sein Buch über B.B. King stand auf der Longlist für die PEN America Literary Awards 2022 und wurde von Kirkus als Best Nonfiction Book of the Year 2021 und vom amerikanischen Library Journal als Best Book 2021 ausgezeichnet.