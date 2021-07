Buchautor

Colin Dexter

Colin Dexter, 1930 geboren, studierte Klassische Altertumswissenschaft in Cambridge und war erst als Oberstufenlehrer und nach beginnender Taubheit im Prüfungsamt der Oxford-Universität tätig. 1973 begann er seine Reihe um Chief Inspector Morse zu schreiben, für die er unter anderem mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire ausgezeichnet wurde. Dexter starb 2017.