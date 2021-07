Buchautor

Claude Anet

Claude Anet, 1868 als Jean Schopfer in Morges in der Schweiz geboren, studierte an der Sorbonne und an der École du Louvre und arbeitete als Reporter unter anderem für "Le Temps" und "Le Petit Parisien". 1892 wurde er französischer Tennismeister. Als Korrespondent des "Journal" wurde er 1917 Augenzeuge der Russischen Revolution in Sankt Petersburg. Neben Reiseliteratur und Theaterstücken veröffentlichte Anet mehrere Romane, darunter "Ariane, jeune fille russe" (1920). Claude Anet starb 1931 in Paris.