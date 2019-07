Buchautor

Clara Schumann

Clara Schumann, geboren 1819 als Clara Josephine Wieck in Leipzig, begann ihre Pianistinnenkarriere als Wunderkind und wurde schließlich eine der berühmtesten und gefeiertsten Pianistinnen (und Pianisten) Europas. Klavier- und Kompositionsunterricht erhielt sie hauptsächlich von ihrem Vater, einem Musikpädagogen, der sie streng unter Kuratel hielt und sogar teilweise ihr Tagebuch für sie schrieb. 1840 heiratete Clara Robert Schumann, die Erlaubnis zur Eheschließung musste sie gegen ihren Vater gerichtlich erzwingen. Schumann, die auch eng mit Brahms befreundet war, stellte im Laufe ihrer Karriere das Grundrepertoire für die Pianisten des 19. und 20. Jahrhunderts zusammen: Domenico Scarlatti, Robert Schumann, Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn Bartholdy, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Franz Schubert. Ihre eigenen Kompositionen blieben bis in die 1960er Jahre hinein wenig beachtet. Clara Schumann starb 1896 in Frankfurt am Main.