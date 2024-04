Buchautor

Clara Locewick

Clara Lodewick, geboren 1996 in Brüssel, studierte Comic an der Haute École Saint-Luc in Brüssel. Als Zeichnerin und Szenaristin interessiert sich für das Leben der Menschen, ihre Beziehungen, die sozialen Ungleichheiten, mit denen sie konfrontiert sind, und ihre Verbindung zur Natur.