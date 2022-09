Buchautor

Chuah Guat Eng

Chuah Guat Eng, geboren 1943 in Rembau in Malaysia, studierte englische Literatur an der Universität Malaya in Kuala Lumpur und deutsche Literatur in München. Sie war lange Jahre Unternehmensberaterin und promovierte 2008 an der Nationalen Universität Malaysia. "Echoes of Silence" ist ihr erster Roman.