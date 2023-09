Buchautor

Christopher Banditt

Christopher Banditt, geboren 1981 in Potsdam, studierte Politikwissenschaft, Neuere Geschichte und Volkswirtschaftslehre an der Universität Potsdam. Er ist assoziierter Doktorand am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, wo er bei Prof. Dr. André Steiner promoviert.