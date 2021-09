Buchautor

Christoph Paret

Christoph Paret war wissenschaftlicher Assistent für Philosophie an der Universität St. Gallen, Mitglied des Konstanzer Graduiertenkollegs "Das Reale in der Kultur der Moderne" und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin. Er arbeitet als Universitätsassistent an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien.