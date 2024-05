Buchautor

Christoph Driessen

Christoph Driessen, geboren 1967 in Oberhausen, ist Journalist und Buchautor. Er war langjähriger Auslandskorrespondent in Den Haag, London und New York und lebt heute in Köln. Driessen ist Autor mehrerer Sachbücher zu historischen Themen, insbesondere zur niederländischen Geschichte.