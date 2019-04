Buchautor

Christofer Herrmann

Christofer Herrmann, geboren 1962 in Mainz, studierte Kunstgeschichte, deutsche Volkskunde, Slawistik und Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 1995 bis 2006 war er außerordentlicher Professor am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Olsztyn/Allenstein (Polen). 2005 habilitierte er sich an der Universität Greifswald mit einer Arbeit über "Mittelalterliche Architektur im Preußenland". Seit 2006 ist Herrmann außerordentlicher Professor am Institut für Kunstgeschichte der Universität Gdańsk/Danzig. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Architektur des Mittelalters, insbesondere Fragen der Bauorganisation und -finanzierung; Problematik der Kunstlandschaft; statistische Verfahren zur Architekturanalyse und Denkmalpflege im 19. Jahrhundert.