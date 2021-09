Buchautor

Christo

Christo, geboren 1935 in Gabrowo, Bulgarien, als Christo Wladimirow Jawaschew, gestorben 2020 in New York City wurde bekannt, nachdem er sich 1960 der von Pierre Restany und Yves Klein in Paris gegründeten Gruppe "Nouveau Réalisme" angeschlossen hatte, wiewohl er nie offizielles Mitglied der Gruppe war.