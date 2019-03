Buchautor

Christian Koch

Christian Koch wurde 1972 in Hamburg geboren. Sein erfolgreich abgebrochenes Biologiestudium führte ihn direkt in die Medienbranche, in der er als Buchautor, Grafiker und Werbetexter arbeitet. Gemeinsam mit Axel Krohn veröffentlichte er mehrere Bücher, u. a. "Das kleinste Klo steht in Bordeaux".