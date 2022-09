Buchautor

Chiara Valentini

Chiara Valentini, 1941 in Parma geboren, studierte Rechtswissenschaften und begann in den siebziger Jahren, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RAI zu arbeiten. In den achtziger Jahren schrieb sie für das Wochenmagazin "L´Espresso". Sie ist Autorin mehrererBücher über Enrico Berlinguer sowie Themen der Frauenbewegung und Dario Fo.