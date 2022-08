Buchautor

Charly Delwart

Charly Delwart, 1975 in Brüssel geboren, lebt als Schriftsteller und Drehbuchautor in Paris. Nach seinem Studium der Literatur- und Wirtschaftswissenschaft arbeitete er zunächst als Finanzprüfer, dann in der Entwicklung von audiovisuellen Programmen und schließlich von Spielfilmen, bevor er sich vermehrt dem Schreiben widmete. "Leben in Zahlen" ist sein erstes Buch in deutscher Übersetzung.