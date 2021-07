Buchautor

Charles Tilly

Charles Tilly, geboren 1929 in Lombard, Illinois, USA, war Soziologe, Historiker und Politologe. Er lehrte zunächst an den Universitäten von Delaware, Toronto und Harvard. 1969 wurde er Professor für Geschichte und Soziologie an der University of Michigan; später ging er als Professor für Geschichte und Soziologie an die New School for Social Research und war schließlich seit 1996 Professor für Sozialwissenschaften an der Columbia University. Tilly veröffentlichte über fünfzig Bücher und Monografien sowie Hunderte wissenschaftlicher Artikel. Seine Forschung gibt Einblicke in eine Reihe von Themen, wie Stadtsoziologie, europäische Nationalstaatsbildung, Demokratie, soziale Bewegungen, Arbeit und kategorische Ungleichheiten. Charles Tilly starb 2008 in New York.