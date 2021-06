Buchautor

Cengiz Aktar

Cengiz Aktar, 1955 in Istanbul geboren, studierte an der Pariser Sorbonne, wo er 1982 in Wirtschaftswissenschaften promovierte. Er arbeitete für die Vereinten Nationen sowie für die Europäische Union als Ratgeber in Migrationsfragen. Zurzeit unterrichtet er an der Universität Athen.