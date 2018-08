Buchautor

Catrin Misselhorn

Catrin Misselhorn, geboren 1970, ist seit 2012 Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie und Direktorin des Instituts für Philosophie an der Universität Stuttgart. Sie studierte an der Universität Tübingen und der University of North Carolina at Chapel Hill. 2003 erfolgte die Promotion und 2010 die Habilitation im Fach Philosophie an der Universität Tübingen. In ihrer Forschung befasst sie sich mit philosophischen Problemen der KI, Roboter- und Maschinenethik und arbeitet an einer integrativen Philosophie der Wissenschaft, Kunst und Technik. Ihre Forschungsprojekte beschäftgen sich u.a. mit sozialer Simulation und kollektivem Handeln sowie Metakognition in verteilten Systemen.