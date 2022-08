Buchautor

Carsten Gansel

Carsten Gansel, geboren 1955, ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik in Gießen. Bei Galiani hat er bereits das von ihm in Russland aufgespürte Manuskript Heinrich Gerlachs "Durchbruch bei Stalingrad" (2016) sowie dessen "Odyssee in Rot" (2017) herausgegeben. 2020 erschien mit "Wir Selbst" von Gerhard Sawatzky eine weitere literarische Entdeckung Gansels.