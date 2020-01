Buchautor

Caoilinn Hughes

Caoilinn Hughes, 1985 im irischen Galway geboren, studierte in Belfast und zog nach ihrem Abschliss nach Neuseeland, wo sie bei Google arbeitete, eine Firma gründete und an der Victoria University of Wellington in Englischer Literatur promovierte. "Orchidee & Wespe" ist ihr erster Roman.