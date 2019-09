Buchautor

Camilla Grebe

Camilla Grebe, geboren 1968 in Älvsjö,studierte an der Stockholm School of Economics, gründete den Hörbuchverlag "StorySide" gegründet und betreibt ein Beratungsunternehmen. Gemeinsam mit ihrer Schwester schrieb sie die Krimi-Reihe um die Stockholmer Psychotherapeutin Siri Bergman. Grebe lebt mit ihrer Familie in Stockholm.