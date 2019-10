Buchautor

Brigitte Fassbaender

Brigitte Fassbaender, 1939 in Berlin geboren, zählt zu den größten Sängerinnen ihrer Generation. Sie studierte am Konservatorium in Nürnberg und debütierte 1961 an der Bayerischen Staatsoper. Im Laufe ihrer Karriere sang sie an allen führenden Opernhäuser und mit den großen Dirigenten von Carlos Kleiber bis Claudio Abbado. 1999 gab sie ihre Sängerinnen-Laufbahn auf. Sie unterrichtet seitdem Gesang und arbeitet als Regisseurin und Intendantin.