Buchautor

Boris Poplawski

Boris Poplawski, 1903 in Moskau als Sohn einer polnisch-litauischen Adelsfamilie geboren, verließ nach der Revolution von 1917 mit seinem Vater Russland und gelangte über Konstantinopel nach Paris. Nach seinem Kunststuidum in Berlin kehrte er zurück nach Paris und veröffentlichte Gedichte, Kritiken und zwei Romane. Poplawski fasste nie Fuß in der Pariser Gesellschaft, litt an Depressionen und experimentierte mit Drogen, 1935 starb er gerade einmal 32-jährig in Paris an einer Überdosis.