Buchautor

Boris Pfeiffer

Boris Pfeiffer, geboren 1964 in Berlin, arbeitete zunächst als Buchhändler und Taxifahrer, studierte Sprachwissenschaften und Landschaftsplanung und später Drehbuch, wurde dann Regieassistent und Regisseur an verschiedenen Theatern in Deutschland und der Schweiz. 1994 wurde sein erstes Theaterstück für Kinder am Berliner GRIPS Theater uraufgeführt. Inzwischen hat er viele Stücke für Kinder und Jugendliche geschrieben.