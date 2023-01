Buchautor

Bianca Garufi

Bianca Garufi, 1918 in den sizilianischen Hochadel geboren, kämpfte während des Zweiten Weltkriegs an der Seite von Fabrizio Onofri im antifaschistischen Widerstand. Von 1944 bis 1958 arbeitete sie beim Verlag Einaudi in Rom, wo sie zum Kreis um Cesare Pavese und Natalia Ginzburg gehörte. 1951 schloss sie ihr Literatur- und Philosophiestudiums an der Universität von Messina mit einer Dissertation über Carl Gustav Jung. Garufi erwarb sich nicht nur Schriftstellerin und Übersetzerin hohen Ansehen, sondern auch als Psychoanalytikerin. Sie starb 2006 in Rom