Buchautor

Beth Macy

Beth Macy, geboren in Urbana/Ohio als Tochter einer Fabrikarbeiterin und eines Handwerkers, ging als erste in ihrer Familie aufs College. Sie studierte Journalismus und Creative Writing und arbeitete anschließend 25 Jahre für die Roanoke Times. Seit 2014 schreibt sie freiberuflich für die New York Times und Reportagebücher. Beth Macy lebt mit ihrer Familie in Roanoke, Virginia.