Buchautor

Bertram Reinecke

Bertram Reinecke, geboren 1974 in Güstrow, wuchs in Mecklenburg auf und studierte zunächst Germanistik, Philosophie und Psychologie in Greifswald. 2006 Diplom am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er ist Lyriker, Essayist und Verleger in Leipzig.