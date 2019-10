Buchautor

Bernd-Lutz Lange

Bernd-Lutz Lange, geboren 1944 in Ebersbach, Sachsen, ist Autor und Kabarettist. Er war einer der Sechs von Leipzig, deren Aufruf zur Gewaltfreiheit bei der Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig wesentlich dazu beitrug, dass die Revolution von 1989 eine friedliche blieb.