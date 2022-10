Buchautor

Benjamin Wardhaugh

Benjamin Wardhaugh, geboren 1979, forscht an der Universität Oxford, wo er als Fellow des All Souls College beschäftigt ist. Seine Studien in den Fächern Mathematik, Musik und Geschichte absolvierte er an der Cambridge University sowie an der Guildhall School of Music and Drama in London. Er ist fasziniert von der kulturgeschichtlichen Bedeutung und dem großen Einfluss der Mathematik auf unser Leben. Seine Bücher behandeln u.a. die Geschichte der Alltagsmathematik sowie deren Rolle für die Musik. Benjamin Wardhaugh lebt mit seiner Familie in Oxford.