Buchautor

Benita Suchodrev

Benita Suchodrev wurde in der ehemaligen Sowjetunion geboren und emigrierte mit 15 Jahren in die USA. In New York studierte sie Kunst mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte. Anschließend absolvierte sie einen Masterstudiengang in englischer Literatur. 2008 zog sie nach Berlin und begann dort fotografisch die multikulturelle Kunstszene zu dokumentieren. Ihre Arbeiten waren in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen. Sie lebt und arbeitet in Berlin.