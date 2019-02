Buchautor

Beate Kellner

Beate Kellner, geboren 1963 im bayerischen Mühldorf/Inn, hat Germanistik, Lateinische Philologie und Katholische Theologie in Regensburg und München studiert. Sie lehrte als Professorin für Ältere Deutsche Literatur und Sprache an der Georg-August-Universität Göttingen, der Technischen Universität Dresden und der Universität Zürich. Seit 2009 hat sie eine Professur an der LMU München.