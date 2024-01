Buchautor

Basilius Besler

Basilius Besler, geboren 1561 in Nürnberg, gestorben 1629 ebenda, war ein deutscher Apotheker, Botaniker und Verleger.

Besler betrieb die Apotheke "Zum Marienbild" in Nürnberg und hatte einen eigenen botanischen Garten sowie ein Naturalienkabinett.1597 beauftragte ihn der Bischof von Eichstätt, Johann Konrad von Gemmingen, mit der Anlage eines botanischen Gartens auf dem Gelände der Willibaldsburg. Auf einem Gelände mit einer Größe von etwa einem Hektar legte er auf acht Terrassen den Garten an. Die Pflanzen im Eichstätter Garten wurden Ausgangspunkt für den berühmten Hortus Eystettensis (erschienen in Eichstätt und Nürnberg 1613), ein Pflanzenbuch des Barock, mit dessen Herausgabe Besler beauftragt wurde.