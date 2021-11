Buchautor

Bas von Benda-Beckmann

Bas von Benda-Beckmann, geboren 1976 in Zürich, ist ein niederländischer Historiker, der sich in zahlreichen Aufsätzen und Büchern mit dem deutschen Nationalsozialismus und dem Holocaust beschäftigt hat. Er war bis 2018 am Niederländischen Institut für Studien zu Krieg, Holocaust und Völkermord (NIOD) angestellt und arbeitet seitdem im Anne Frank Haus in Amsterdam. Von Benda-Beckmann lebt in Haarlem.