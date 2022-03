Buchautor

Barbara Mahlmann-Bauer

Barbara Mahlmann-Bauer, geboren 1958, ist eine deutsche Literaturwissenschaftlerin. Sie wurde an der Universität München promoviert und habilitiert, war von 1993 bis 2001 Professorin für "Neuere deutsche Literatur" an der Universität Marburg und danach am Germanistischen Institut der Universität Bern. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Frühe Neuzeit, Jeremias Gotthelf, Literatur- und Religionsgeschichte und Holocaust-Literatur.