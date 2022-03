Buchautor

Barbara Hoffmann

Barbara Hoffmann, geboren 1985 in Niederösterreich, ist eine österreichische Autorin und Illustratorin. Sie studierte an der New Design University in St. Pölten Grafikdesign, wo auch die Begeisterung für Illustration und Kinderbücher wuchs. Nach Auslandsaufenthalten in Italien und Irland als selbstständige Grafikdesignerin und Illustratorin lebt und arbeitet sie in Wien, wo sie zusammen mit Elke Bauer das Grafik- und Illustrationsstudio "The Graphic Society" betreibt.