Buchautor

Banine

Banine, geboren 1905 als Umm-El-Banine Assadoulaeff in Baku, Aserbeidschan, emigrierte 1923 nach Paris. Dort galt sie als zentrale Figur der Bohème, um die sich neben vielen anderen auch Iwan Bunin, Kazantzakis, Malraux und Ernst Jünger scharte, den sie in Frankreich berühmt machte. Banine starb 1992 in Paris.