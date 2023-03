Buchautor

Astrid H. Roemer

Astrid H. Roemer wurde 1947 in Paramaribo in Surinam geboren, einer ehemaligen niederländischen Kolonie in Südamerika. Seit 1966 lebt sie abwechselnd in den Niederlanden und in Surinam und hat Theaterstücke, Lyrik sowie zahlreiche Romane publiziert, in denen sie Fragen der Heimat, Familie, Identität und postkolonialen Politik verhandelt.