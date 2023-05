Buchautor

Artur Weigandt wurde 1994 in Uspenka (Kasachstan) geboren. Er studierte in Frankfurt am Main Ästhetik, verbrachte aber auch längere Zeit in Prag, Kyjiw und Tbilissi. Weigandt absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München. Journalistische Stationen unter anderem bei F.A.Z., ZEITmagazin, ZEIT und WELT.