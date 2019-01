Die Andere Bibliothek, Berlin 2018

ISBN 9783847704096, Gebunden, 336 Seiten, 42.00 EUR

Arnold Höllriegels Bericht vom Mahdi-Aufstand und der Errichtung eines islamischen Staates im Sudan in den 1880er Jahren erinnert uns in vielem an unsere Gegenwart. Arnold Höllriegels originelles Mahdi-Epos…