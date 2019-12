Buchautor

Armin Zweite

Armin Zweite, geboren 1941 in Ellerwalde, Westpreußen, wuchs ab 1945 in Flensburg auf. Er studierte Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte in Kiel und Tübingen und promoviert in Göttingen bei Karl Arndt über den Antwerpener Maler Marten de Vos (1532-1603). 1974 wurde er Direktor der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München. 1983, 1985 und 1987 war er Kommissar der Bundesrepublik Deutschland für die Biennale in São Paulo, von 1990 bis 2007 war er Direktor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, und von 2008 bis 2013 betreute er die Sammlung Brandhorst in München. Zweite ist ordentliches Mitglied der Abteilung Bildende Kunst der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.