Buchautor

Armin Pfahl-Traughber

Armin Pfahl-Traughber, geboren 1963, ist Politikwissenschaftler und Soziologe und hauptamtlich Lehrender an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl und Lehrbeauftragter an der Universität Bonn. Er gibt das "Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung" heraus.