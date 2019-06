Buchautor

Anna Mayrhauser

Anna Mayrhauser, geboren 1983, aufgewachsen in Linz, Österreich, studierte in Wien und Berlin Vergleichende Literaturwissenschaft, Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Kulturjournalismus. Seit 2010 lebt sie in Berlin, wo sie als freie Journalistin und Filmkritikerin arbeitete, bevor sie Anfang 2016 Teil der Missy-Redaktion und schließlich Chefredakteurin von Missy wurde.