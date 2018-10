Buchautor

Anna Goldsworthy

Anna Goldsworthy wurde 1974 im australischen Adelaide geboren. Mit 6 Jahren erhielt sie ihren ersten Unterricht und kam mit 9 Jahren zu der aus Leningrad eingewanderten Eleonora Sivan. Heute ist sie eine erfolgreiche Pianistin, Essayistin und Mitbegründerin des Trio Seraphim. Für "Piano Lessons" erhielt sie den Australian Newcomer of the Year Award. Das Buch wurde für die Bühne adaptiert und wird derzeit verfilmt. Anna Goldsworthy hat zwei Kinder und lebt in Adelaide.