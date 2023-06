Buchautor

Anja Voeste

Anja Voeste, geboren 1965 in Bad Pyrmont, ist eine deutsche Germanistin. Sie absolvierte ein Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch und Französisch an der Universität Hannover.Seit Mai 2008 ist Anja Voeste Professorin für historische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte des Deutschen an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Voeste ist verheiratet mit dem Geschichtswissenschaftler Christoph Boyer.