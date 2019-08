Buchautor

Angelos Chaniotis

Angelos Chaniotis, geboren 1959 in Athen, ist ein griechischer Althistoriker und Epigraphiker. Er studierte von 1978 bis 1982 die Fächer Geschichte, Archäologie und Klassische Philologie an der Universität Athen und von 1982 bis 1984 die Fächer Alte Geschichte, Klassische Archäologie sowie Ur- und Frühgeschichte an der Universität Heidelberg. Seit dem 1. Juli 2010 ist Chaniotis Professor in der School of Historical Studies am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. Chaniotis ist Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften sowie seit 2006 ordentliches Mitglied der Academia Europaea und seit 2009 auswärtiges Mitglied der Finnischen Akademie der Wissenschaften.