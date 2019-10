Buchautor

Angela Winkler

Angela Winkler, geboren 1944 in Templin, ist Schauspielerin. Durch Rollen in den Volker-Schlöndorff-Filmen "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und "Die Blechtrommel" wurde sie in den 1970er-Jahren zu einem nationalen wie internationalen Star. Doch ihre Liebe galt und gilt dem Theater. Von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert, arbeitete sie mit berühmten Regisseuren wie Peter Zadek, Klaus-Michael Grüber, Luc Bondy oder Robert Wilson zusammen. 2011 veröffentlichte sie ihr Debütalbum mit Chansons.