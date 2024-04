Buchautor

Ana Pepelnik

Ana Pepelnik, geboren 1979 in Ljubljana, ist Dichterin und Übersetzerin. Sie hat seit 2007 sieben Gedichtbände veröffentlicht und Gedichte aus dem Englischen übersetzt, u.a. von Elizabeth Bishop, James M. Schuyler, Matthew Zapruder, Joshua Beckman, Noelle Kocot, Matthew Rohrer, und ins Englische. Als Lyrikerin nahm sie an dem internationalen Projekt Metropoetica teil (unter der Mentorschaft der walisischen Dichterin Zoë Skoulding), als Sprecherin an Sound-Impro-Performances mit dem Trio CPG Impro (Čučnik Pepelnik Grom). Außerdem nahm sie an dem Projekt Poetrix teil, einem Klangwerk des Musikers und Klangkünstlers Jaka Berger.