Buchautor

Amir Namaan

Amir Naaman, geboren 1984 in der Nähe von Tel Aviv, ist Schriftsteller und Dichter. Er veröffentlichte Gedichte und Kurzgeschichten auf Hebräisch in israelischen Literaturzeitschriften und auf Englisch in amerikanischen und britischen Magazinen. Er war Postbote, Buchhändler, Kellner und Koch und arbeitet seit 2017 als Personal Trainer. Die Nektarvögel ist sein Prosa-Debüt und erschien in Israel 2020 bei Tangier Publishing. Seit 2012 lebt er in Berlin.