Buchautor

Alice Bota

Alice Bota, geboren 1979 im polnischen Krapkowice, Oberschlesien, emigrierte 1988 Emigration nach Norddeutschland. Sie studierte Politikwissenschaft und Neuere Deutsche Literatur in Kiel, Poznan (Polen), Berlin und Potsdam.2005 wurde sie an der Deutschen Journalistenschule in München angenommen. Seit Juni 2007 arbeitet sie als Redakteurin für Die Zeit und ist Mitglied des außenpolitischen Teams.