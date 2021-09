Buchautor

Alfredo Soderguit

Alfredo Soderguit, geboren 1973 in Rocha in Uruguay, arbeitet als Illustrator, Drehbuchautor und Regisseur. Seine Bücher und Animationsfilme wurden in mehrere Sprachen übersetzt und ausgezeichnet. 2007 war er Gründungsmitglied des Animationsstudios Palermo und des Illustratorenkollektivs Iluyos. Zurzeit arbeitet er an einer Zeichentrickserie, die 2021 in Argentinien und Kolumbien veröffentlicht wird.