Buchautor

Alexandros Kotzias

Alexandros Kotzias, geboren 1926 in Athen, studierte zunächst Jura in Athen, bevor als Literaturkritiker und Herausgeber sowie als Leiter des Pressebüros der Griechischen Botschaft in London arbeitete. Während der deutschen Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg schloss er sich den Partisanen an. Sein erster Roman erschien 1953 unter dem Titel "Belagerung". Kotzias starb 1992 in Kea, Griechenland. Es folgten sechs Romane, vier Novellen sowie Theaterstücke, Essays und Übersetzungen. Sowohl durch seine Prosa als auch durch seine Essays und Übersetzungen trug Kotzias aktiv zur kollektiven Erinnerung an den "Griechischen Dreißigjährigen Krieg" bei, wie er die Zeit 1944-1974 bezeichnete. Er starb bei einem Verkehrsunfall 1992 auf Kea.